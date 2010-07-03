Эксперты прокомментировали возможное повышение штрафов за отсутствие ОСАГО

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Автолюбителей, которые ездят без полиса ОСАГО, может ожидать повышение штрафа в семь раз. Как рассказал Москве 24 глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев, ужесточение санкций не решит проблему с отсутствием автогражданки у водителей.
По его словам, если штрафы все-таки поднимут, то страховые компании будут просить о повышении стоимости самих полисов. Лучше развивать современные методы проверки наличия ОСАГО у автомобилистов, считает Канаев.
"Сейчас делают проверку по камерам, пока по ним нельзя выписать штрафы, но можно использовать в качестве мониторинга. С помощью этого нужно отладить систему: если ни одна муха не пролетит, то не будет смысла тогда брать поддельные полисы и не надо повышать штрафы. Просто каждый автомобилист будет покупать полис ОСАГО, потому что будет понимать, что никуда не уедет без него", – пояснил глава ФАР Москве 24.
В свою очередь, автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал Москве 24, что сейчас на дорогах ездят от одного до четырех миллионов водителей без полиса ОСАГО или с фальшивым документом, которые представляют большую опасность для других автомобилистов.
"Я знаю достаточно много историй разной степени печальности, связанных и с разбитыми машинами, и с травмами, когда в авариях те, кто пострадал, оказывались без страхового покрытия. То есть, условно говоря, я покупаю полис, я все правильно делаю, но в результате оказываюсь в дураках по вине каких-то людей", – пояснил эксперт.
По его словам, сейчас в Госдуме готовятся поправки, благодаря которым у сознательных водителей стоимость полиса автогражданки может уменьшится.
"Сейчас речь идет об индивидуализации полиса. Для большинства он не подорожает, а станет даже дешевле, а для тех, кто регулярно нарушает правила, полис будет стоить дороже. Я слышал, что в Москве выявили рекордсмена, у которого накопилось 500 штрафов за нарушения ПДД. Вот для такого человека полис ОСАГО должен быть однозначно очень дорогим", – подчеркнул Моржаретто.
Ранее стало известно, что штраф за отсутствие полиса ОСАГО могут увеличить в семь раз, фактически приравняв его к средней стоимости автогражданки. На данный момент средняя цена страховки составляет около 5,4 тысячи рублей, а штраф за ее отсутствие – 800 рублей. Это предложение обсуждалось в середине октября на заседании рабочей группы в Госдуме.
Существенное повышение штрафов призвано стимулировать российских автомобилистов оформлять страховку, чтобы впоследствии обеспечивать возмещение ущерба пострадавшим в ДТП. Инициативу депутатов поддержали страховщики, так как, по их мнению, данные меры сделают езду без полиса бессмысленной.
По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), сейчас по российским дорогам ездят без страховки или с поддельным документом около трех-четырех миллионов автовладельцев. В августе этого года дорожные камеры в столице начали проверять наличие ОСАГО у водителей в тестовом режиме. Нарушителей пока не штрафуют, но ГИБДД отправляет им письма с напоминанием о том, что надо обязательно приобрести полис. За первые три месяца пилотного проекта выявили более 700 тысяч нарушений.
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