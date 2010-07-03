Штраф за езду без ОСАГО могут увеличить в семь раз

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Штраф за отсутствие полиса ОСАГО может увеличиться в семь раз. Это предложение обсуждалось в середине октября на заседании рабочей группы в Госдуме. Об этом сообщает газета "Известия".

По словам члена парламентского комитета по финансовому рынку Алексея Изотова, штраф, который сейчас составляет 800 рублей, планируется приравнять к средней стоимости страховки. На данный момент она составляет около 5400 рублей.

Такая мера призвана стимулировать российских автомобилистов оформлять страховку, чтобы впоследствии обеспечивать возмещение ущерба пострадавшим в ДТП. Инициативу депутатов поддержали страховщики. По их мнению, повышение штрафов сделает езду без полиса бессмысленной.

С начала октября в силу вступили поправки в законе об ОСАГО. Теперь, оформив ДТП без вызова сотрудников ГИБДД, потерпевшая сторона может получить выплату до 400 тысяч рублей, тогда как раньше максимальная сумма была 100 тысяч. Ранее на повышенные выплаты могли претендовать только водители Москвы и Санкт-Петербурга, но теперь практика повышенных выплат по европротоколу распространится и на регионы.

