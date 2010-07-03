Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

08:09

Штраф за езду без ОСАГО могут увеличить в семь раз

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Штраф за отсутствие полиса ОСАГО может увеличиться в семь раз. Это предложение обсуждалось в середине октября на заседании рабочей группы в Госдуме. Об этом сообщает газета "Известия".

По словам члена парламентского комитета по финансовому рынку Алексея Изотова, штраф, который сейчас составляет 800 рублей, планируется приравнять к средней стоимости страховки. На данный момент она составляет около 5400 рублей.

Такая мера призвана стимулировать российских автомобилистов оформлять страховку, чтобы впоследствии обеспечивать возмещение ущерба пострадавшим в ДТП. Инициативу депутатов поддержали страховщики. По их мнению, повышение штрафов сделает езду без полиса бессмысленной.

С начала октября в силу вступили поправки в законе об ОСАГО. Теперь, оформив ДТП без вызова сотрудников ГИБДД, потерпевшая сторона может получить выплату до 400 тысяч рублей, тогда как раньше максимальная сумма была 100 тысяч. Ранее на повышенные выплаты могли претендовать только водители Москвы и Санкт-Петербурга, но теперь практика повышенных выплат по европротоколу распространится и на регионы.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика