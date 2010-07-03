Автоэксперт оценил новые правила ОСАГО

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Автомобильный обозреватель Игорь Моржаретто заявил, что новая редакция закона об ОСАГО не усложнит жизнь автомобилистам.
"Это несколько упрощает момент выплат, потому что принимается документы от медиков и спасателей в дополнение к обычному пакету документов, но не взамен. Более четко прописываются некие правила, например, если человек отказался от освидетельствования на алкогольное опьянение, то ему могут выставить регресс", – рассказал ИА "НСН" эксперт.
Ранее сообщалось, что спасатели и медики получили возможность выдавать документы о ДТП. Теперь, чтобы получить страховую выплату, необязательно ехать за протоколом ГИБДД. Достаточно предоставить в страховую документ, полученный от аварийно-спасательной службы или медицинской организации, которые были на месте аварии.
С 1 октября вступили в силу еще некоторые поправки в законе об ОСАГО. Теперь, оформив ДТП по европротоколу, то есть без вызова сотрудников ГИБДД, потерпевшая сторона может получить выплату до 400 тысяч рублей, тогда как раньше максимальная сумма была 100 тысяч. Ранее на повышенные выплаты могли претендовать только водители Москвы и Санкт-Петербурга, но теперь практика повышенных выплат по европротоколу распространится и на регионы.
Сейчас европротокол можно применить только в том случае, если ДТП обошлось без жертв и в аварии пострадало не больше двух автомобилей. Также обе машины должны иметь полис ОСАГО.
"Мосгорсправка": езда без ОСАГО
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