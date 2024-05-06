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06 мая, 17:21

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Исследование: компания "Газпром нефть" вошла в число лучших работодателей

Компания "Газпром нефть" вошла в число лучших работодателей страны

Фото: Стоян Васев

"Газпром нефть" вошла в топ-5 рейтинга лучших работодателей России национальной HR-премии "Талантист". Исследование организовано президентской платформой "Россия – страна возможностей" совместно с кадровым агентством ANCOR по разным секторам экономики в 16 номинациях.

В числе самых важных критериев выбора работодателя на первом месте хорошая заработная плата (82%), затем – финансовая стабильность (74%), гарантии долгосрочной занятости (66%), рабочая атмосфера (61%) и баланс между работой и личной жизнью (56%).

По словам пресс-секретаря Московского НПЗ "Газпром нефти" Федора Казанцева, предприятие обладает всеми преимуществами современного работодателя: стабильность и благоприятные условия для работников гарантирует развитая система социальной поддержки.

"На предприятии есть прекрасные возможности для профессионального развития и карьерного роста. Осваивать самые современные технологии помогает образовательная платформа, которая включает учебно-тренировочный полигон, компьютерно-тренажерные комплексы, цифровые модели технологических установок, VR-технологии", – отметил Казанцев.

Кроме того, по словам пресс-секретаря МНПЗ, организована и собственная программа подготовки кадров, которая включает в себя взаимодействие с вузами, колледжами и школами.

Ранее карьерный эксперт Алена Гамынина рассказала, как правильно выбрать профессию. По ее словам, при выборе профессии для начала нужно определить свои ценности и взгляды, так как именно они помогут выбрать подходящую сферу деятельности и не совершить ошибку.

Специалист привела пример: человек, желающий быть полезным другим, может стать волонтером. Осознание того, что он может облегчить жизнь людям и постоянно творить добро, поможет ощутить удовлетворение от работы. Эксперт резюмировала, что на финальном этапе выбора профессии нужно определить, какая рабочая среда для вас наиболее комфортна.

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