Карьерный эксперт Гамынина рассказала, как правильно выбрать профессию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Карьерный эксперт Алена Гамынина уверена, что при выборе профессии для начала нужно определить свои ценности и взгляды, так как именно они помогут выбрать подходящую сферу деятельности и не совершить ошибку.

"Подумайте над тем, что для вас имеет значение на уровне личности. Это поможет определить, какие профессиональные интересы, моральные нормы и условия жизни для вас наиболее важны. Например, если вы цените искренность, помощь и благополучие окружающих, то можете обратить внимание на сферу здравоохранения, где вы могли бы применить эти качества", – поделилась специалист, передает RT.

Также Гамынина объяснила, что важно осознать, кем именно человек хочет быть в профессиональной области и какую роль выполнять. Необходимо выбрать правильную мотивацию, которая поможет развиваться в карьере.

Специалист привела пример: человек, желающий быть полезным другим, может стать волонтером. Осознание того, что он может облегчить жизнь людям и постоянно творить добро, поможет ощутить удовлетворение от работы.

Эксперт резюмировала, что на финальном этапе выбора профессии нужно определить, какая рабочая среда для вас наиболее комфортна.

Ранее карьерный консультант рассказала, какие посты в соцсетях навредят карьере. Провокационные фотографии с вечеринок, а также необдуманные комментарии или публикации на политические или религиозные темы могут не понравиться потенциальным работодателям.