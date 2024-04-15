HR-специалист Лоикова рассказала, как подготовиться к собеседованию

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Перед собеседованием стоит побольше узнать о компании и подготовить рассказ о себе. Об этом Москве 24 рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова.

"Почитайте о вакансии, компании, посмотрите ее миссию, какой сотрудник нужен. Если человек не готовится, не изучает информацию и ему все равно куда прийти, это означает, что такой соискатель вообще не имеет какой-то цели в карьере. Это красный флаг для работодателя", – отметила она.





Зулия Лоикова независимый HR-специалист Важно быть готовым рассказать о себе. Часто бывает, что человек – профессионал, хорошо разбирается в своей области. Но при этом теряется, когда начинаются какие-то дополнительные вопросы о его биографии. Просьба рассказать немного о себе и своих достижениях ставит его в ступор.

У соискателя есть только один шанс заявить о себе, подчеркнула эксперт. "При хорошей подготовке вы получите работу. В случае провала второго шанса у вас уже не будет, даже если в компании появится другая позиция. Потому что, как правило, рекрутеры ведут базы и делают пометки о кандидатах", – предупредила Лоикова.

Ранее работодатели рассказали, как относятся к фотографиям в резюме соискателей. Для 63% опрошенных их наличие имеет значение и помогает сделать выбор. Видеть фото кандидатов на любую должность желали бы 43% респондентов. В свою очередь, 20% снимок помогает определиться с соискателями только на некоторые позиции.

