Ответы на четыре самых неудобных вопроса во время собеседования

Во время собеседования на новую работу некоторые вопросы кажутся большинству соискателей очень неудобными. Но при правильном подходе кандидат может ответить на них без стресса и с пользой для себя. Как это сделать, расскажем вместе с экспертом.

"Почему ушли с предыдущего места работы?"

Как только прозвучал такой вопрос, у соискателя появляется возможность озвучить, что для него важно в трудовой деятельности, а что неприемлемо. Тогда и рекрутер оценит, насколько новая компания соответствует требованиям кандидата, рассказала Москве 24 HR-эксперт, карьерный консультант Алена Блездова.

"Соискатель может прямо сказать, что, к примеру, ему надо выплачивать ипотеку, а на предыдущем месте была серая зарплата и ее несвоевременная выплата. Или ему важно забирать ребенка из детского сада до 19:00, а в компании были частые командировки и постоянные переработки", – отметила специалист.





Алена Блездова HR-эксперт, карьерный консультант Однако ответ, содержащий негатив о предыдущем месте работы, нужно подавать в виде "гамбургера". То есть в начале и конце рассказа должны быть "булочки" – плюсы, а в середине начинка – минус, который не устраивал соискателя. Работодатели настороженно относятся к кандидатам, которые говорят о предыдущей компании только плохое. Понимая, что в следующий раз героями таких рассказов могут стать они сами.

"Ответ в виде "гамбургера" может звучать примерно так: "Несмотря на то что на предыдущем месте работы был отличный коллектив и интересные задачи, пришлось уйти. В компании не соблюдались договоренности с партнерами, а мне как лицу, взаимодействующему с клиентами, важно, чтобы данные мной обещания были выполнены в срок. Хотя уходить очень не хотелось: за время работы в компании удалось многое узнать, совершить ряд сделок", – привела пример эксперт.

"Какие у вас слабые стороны?"

Отвечая на этот вопрос, так же лучше разбавлять минусы плюсами. Поэтому перед собеседованием стоит проанализировать указанные в вакансии требования к сотруднику и подумать, прежде всего, о своих сильных сторонах, необходимых для данной должности. При этом лучше продумать историю, а не просто перечислять те или иные качества, отметила Алена Блездова.

"Например, компании важно, чтобы сотрудник умел работать в многозадачном режиме и знал определенные программы. Кандидат может начать с рассказа, как он вел несколько сложных проектов: все вовремя организовал, выстроил диалог со всеми участниками, завершил работу до конца. Дальше допустимо сказать о слабых сторонах, отметив, что в процессе сделаны выводы о нехватке знаний о такой-то программе или необходимости улучшить какой-либо навык", – сказала специалист.

В разговоре о своих недостатках кандидату обязательно надо сказать о своих планах по их исправлению. Например, обратить внимание, что он уже самостоятельно изучает необходимую программу или подыскивает хорошие обучающие курсы, пояснила эксперт.

"Какой ваш самый большой провал?"

Задавая такой вопрос, рекрутер хочет услышать, как специалист мыслит, какие выводы делает после неудачи, умеет ли анализировать свои промахи, объяснила Алена Блездова. Причем эксперт подчеркнула: необязательно вспоминать свой самый ужасный провал. Достаточно рассказать о некой сложной ситуации в работе и попытках с ней справиться, а также порассуждать, как стоило тогда решить проблему.

"Звучать это может примерно так: "Когда попался непростой заказчик, не удалось совершить с ним сделку. Уже после, анализируя свои действия, я понял, что можно было сделать те или иные вещи, и тогда все бы получилось. Зато теперь я знаю, как вести себя в таких ситуациях", – посоветовала карьерный консультант.

"Кем вы видите себя через пять лет?"

Отвечать на этот вопрос следует честно – это полезно для обеих сторон. Кандидат оценит, есть ли смысл начинать карьеру в данной компании, а наниматель – можно ли надеяться, что сотрудник останется у него надолго, отметила Алена Блездова.

"К примеру, работодатель открыто говорит, что в ближайшее время рост не предусмотрен. А кандидат в ответ честно сообщает, что это ему подходит, так как для него сейчас важнее стабильный доход для выплаты ипотеки. Или график до 17:00 без переработок", – пояснила эксперт.





Алена Блездова HR-эксперт, карьерный консультант Если же соискателю важен карьерный рост, узнать, что надеяться на это не стоит, полезно уже на собеседовании. Возможно, ему лучше поискать компанию, которая предложит больше возможностей для развития.

Начинающие специалисты могут ответить и нейтрально. Например: "Через пять лет я вижу себя в дружном коллективе, позволяющем расти профессионально". Либо сделать акцент на желании развивать полученные знания, успешно применять их в работе, в результате стать профессионалом своего дела, заключила HR-эксперт.