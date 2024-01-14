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14 января, 09:00

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Три правила успешной адаптации на новой работе

Стать своим: как успешно адаптироваться на новой работе

Выход на новое место работы – всегда стресс. При этом есть свод правил, позволяющий упростить процесс адаптации. Вместе с экспертом расскажем, что поможет новичку быстрее освоиться в новой компании, .

Узнать основы

Фото: depositphotos/pressmaster

Для успешной адаптации на новом рабочем месте необходимо узнать гласные и негласные правила жизни в компании, рассказала Москве 24 HR-эксперт, карьерный консультант Алена Блездова.

Кроме того, обязательно надо найти время на изучение сайта организации, ее социальных сетей и других ресурсов. С их помощью можно узнать о структуре компании и отдела, ее ценностях и истории, руководителях, успешных сотрудниках, праздниках и встречах, объяснила эксперт.

Освоиться будет намного легче, если в организации есть специальная программа адаптации новичков. Тогда останется лишь посещать специальные встречи с руководством, обращаться к куратору и так далее.

"Если адаптационной программы нет, придется взять инициативу в свои руки. Прежде всего попросить руководителя о встрече и составить список вопросов, которые важно обсудить", – посоветовала эксперт.

Например, выяснить, какие ожидания возлагают на нового сотрудника, какие цели стоят перед ним на первый, второй месяцы работы и в целом на год. Можно попросить составить конкретный список, что новичок должен сделать, узнать за время испытательного срока.
Алена Блездова
карьерный консультант

Также есть смысл поинтересоваться, какую информацию и от кого новый сотрудник должен получать, если возникнут какие-либо вопросы. Есть смысл уточнить, кто станет его наставником и будет ли кто-то передавать дела, пояснила специалист. Можно спросить об особенностях работы и выплат, узнать, какие традиции есть в компании и какой модели поведения лучше придерживаться. Плюс попросить руководителя представить сотрудника коллегам и партнерам, сказала Блездова.

Страх ошибки

Фото: depositphotos/CITAlliance

На первых порах от новичков не ждут сверхрезультатов и дают право на ошибку. Поэтому, если что-то пошло не так, не надо паниковать и пускаться в пустые оправдания, подчеркнула Алена Блездова.

По мнению эксперта, лучший вариант в подобной ситуации – сразу спокойно сообщить обо всем руководству и предложить варианты решения проблемы.

Также не стоит стесняться задавать вопросы коллегам, когда что-то непонятно. И по возможности периодически запрашивать обратную связь от руководства. Это нужно, чтобы понимать, все ли правильно выполняется, в нужном ли направлении идет, верно ли были поняты задачи.
Алена Блездова
карьерный консультант

При этом всю информацию лучше постоянно записывать. "Новичок должен задавать вопросы, но когда коллег постоянно отвлекают, переспрашивая по несколько раз одно и то же, могут возникнуть сомнения в компетенции сотрудника", – пояснила специалист.

В конце каждой рабочей недели стоит письменно подводить ее итоги: что было сделано и что нового удалось узнать. Это поможет справиться с неуверенностью, отметила эксперт.

Изучение коллег

Фото: depositphotos/GaudiLab

Влиться в новый коллектив не менее важно, чем правильно исполнять свои должностные обязанности. Легче всего наладить отношения с коллегами в неформальной обстановке, предложила Алена Блездова.

"Обязательно надо участвовать в совместных обедах, посещать корпоративные мероприятия и занятия фитнесом", – добавила она.

Новичку необходимо наблюдать за коллегами, чтобы понять, какого стиля общения придерживаются в компании. Какие ценности активно поддерживаются всеми, какие у кого интересы и так далее.
Алена Блездова
карьерный консультант

При этом в разговорах с другими сотрудниками эксперт советует быть аккуратнее. Особенно когда кто-то критикует других, сплетничает и негативно отзывается о компании. Также не стоит слишком откровенничать на темы, касающиеся личной жизни, заключила Блездова.

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