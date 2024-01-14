Три правила успешной адаптации на новой работе

Выход на новое место работы – всегда стресс. При этом есть свод правил, позволяющий упростить процесс адаптации. Вместе с экспертом расскажем, что поможет новичку быстрее освоиться в новой компании, .

Узнать основы

Для успешной адаптации на новом рабочем месте необходимо узнать гласные и негласные правила жизни в компании, рассказала Москве 24 HR-эксперт, карьерный консультант Алена Блездова.

Кроме того, обязательно надо найти время на изучение сайта организации, ее социальных сетей и других ресурсов. С их помощью можно узнать о структуре компании и отдела, ее ценностях и истории, руководителях, успешных сотрудниках, праздниках и встречах, объяснила эксперт.

Освоиться будет намного легче, если в организации есть специальная программа адаптации новичков. Тогда останется лишь посещать специальные встречи с руководством, обращаться к куратору и так далее.

"Если адаптационной программы нет, придется взять инициативу в свои руки. Прежде всего попросить руководителя о встрече и составить список вопросов, которые важно обсудить", – посоветовала эксперт.





Алена Блездова карьерный консультант Например, выяснить, какие ожидания возлагают на нового сотрудника, какие цели стоят перед ним на первый, второй месяцы работы и в целом на год. Можно попросить составить конкретный список, что новичок должен сделать, узнать за время испытательного срока.

Также есть смысл поинтересоваться, какую информацию и от кого новый сотрудник должен получать, если возникнут какие-либо вопросы. Есть смысл уточнить, кто станет его наставником и будет ли кто-то передавать дела, пояснила специалист. Можно спросить об особенностях работы и выплат, узнать, какие традиции есть в компании и какой модели поведения лучше придерживаться. Плюс попросить руководителя представить сотрудника коллегам и партнерам, сказала Блездова.

Страх ошибки

На первых порах от новичков не ждут сверхрезультатов и дают право на ошибку. Поэтому, если что-то пошло не так, не надо паниковать и пускаться в пустые оправдания, подчеркнула Алена Блездова.

По мнению эксперта, лучший вариант в подобной ситуации – сразу спокойно сообщить обо всем руководству и предложить варианты решения проблемы.





Алена Блездова карьерный консультант Также не стоит стесняться задавать вопросы коллегам, когда что-то непонятно. И по возможности периодически запрашивать обратную связь от руководства. Это нужно, чтобы понимать, все ли правильно выполняется, в нужном ли направлении идет, верно ли были поняты задачи.

При этом всю информацию лучше постоянно записывать. "Новичок должен задавать вопросы, но когда коллег постоянно отвлекают, переспрашивая по несколько раз одно и то же, могут возникнуть сомнения в компетенции сотрудника", – пояснила специалист.

В конце каждой рабочей недели стоит письменно подводить ее итоги: что было сделано и что нового удалось узнать. Это поможет справиться с неуверенностью, отметила эксперт.

Изучение коллег

Влиться в новый коллектив не менее важно, чем правильно исполнять свои должностные обязанности. Легче всего наладить отношения с коллегами в неформальной обстановке, предложила Алена Блездова.

"Обязательно надо участвовать в совместных обедах, посещать корпоративные мероприятия и занятия фитнесом", – добавила она.





Алена Блездова карьерный консультант Новичку необходимо наблюдать за коллегами, чтобы понять, какого стиля общения придерживаются в компании. Какие ценности активно поддерживаются всеми, какие у кого интересы и так далее.

При этом в разговорах с другими сотрудниками эксперт советует быть аккуратнее. Особенно когда кто-то критикует других, сплетничает и негативно отзывается о компании. Также не стоит слишком откровенничать на темы, касающиеся личной жизни, заключила Блездова.