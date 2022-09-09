Психолог объяснила, как извлекать пользу из негативных эмоций

Эмоции, которые мы часто считаем негативными, могут действительно разрушать нашу жизнь. Но они же способны, наоборот, стать двигателем к достижению успехов. Рассказываем, как добиться позитивного эффекта от неприятных эмоций.

Ловите сигналы

Самая большая ошибка – делить эмоции на хорошие и плохие. На самом деле они могут быть только приятными и неприятными. Об этом Москве 24 рассказала психолог Елена Драгойлович.

Любые эмоции – это реакция психики на некоторое взаимодействие с окружающей средой, людьми и событиями. Если человеку что-то подходит, нравится, соответствует ожиданиям, то он испытывает приятные ощущения. При противоположном раскладе – остается горький осадок.





Елена Драгойлович психолог Такие эмоции мы записываем в негативные, потому что они доставляют нам дискомфорт. Нас с детства учат: испытывать их стыдно и плохо.

По словам психолога, из-за такого подхода люди не только подавляют чувства, но и теряют шанс разобраться в себе и сделать свою жизнь лучше.

Одна из функций эмоций – сигнальная. Поэтому эти звоночки стоит учиться ловить и понимать. Они не возникают просто так, а о чем-то предупреждают и требуют от нас определенных действий. Когда звенит будильник, это тоже неприятно, но если просто его выключить и продолжить спать, то потом у человека могут быть большие проблемы.

Изучайте зависть

Человек не может испытывать только позитивные эмоции, игнорируя остальные. Но если научиться анализировать "плохие" чувства, они помогут так взаимодействовать с окружающей действительностью и поменять свое поведение, что станут источником приятных переживаний.

Возьмем, например, зависть. От нее никто не застрахован, потому что всегда найдется кто-то лучше и успешнее. В этом случае у человека есть два совершенно разных пути развития. Утопать в своей зависти, ухудшать себе настроение и подрывать здоровье, жалуясь на судьбу. Либо разобраться в своих истинных потребностях, поставить конкретные цели и обдумать шаги, которые помогут их достичь.





Елена Драгойлович психолог Сядьте и разберите свою эмоцию по косточкам, отвечая на вопрос: "Почему я завидую этому человеку?" Возможно, во время анализа окажется: не так-то вы и нуждаетесь в том, что есть у другого.

Например, повышение в должности лишит вас возможности часто общаться с близкими и заниматься любимым хобби. Постоянные путешествия в далекие страны на самом деле тоже бывают очень утомительными.

Но если желание действительно сильное, надо составить план и понять, что можно сделать уже сейчас для его достижения. Пойти учиться или сменить работу, чтобы получить более высокую должность. Начать откладывать деньги на путешествие и продумывать все нюансы поездки – как выгодно купить билет, забронировать отель и так далее.

Заставьте агрессию работать

Еще одна эмоция, традиционно попадающая в разряд самых плохих и постыдных, – это злость. Она рождает агрессию, которая на самом деле наша внутренняя сила и мощь, отметила психолог.

Агрессия необходимая для того, чтобы совершать изменения. Защищаться – если нападают, менять работу – когда привычные условия не отвечают нашим потребностям. Одним словом, добиваться и получать то, что вам нравится, кажется важным и нужным.





Елена Драгойлович психолог Преобразуйте агрессию в созидание. Эта эмоция мобилизует все доступные силы организма, с помощью которых человек может вырваться из зоны комфорта, найти нестандартное решение и справиться с самыми трудными задачами.

Совсем другой характер у печали. Она замедляет человека, зато улучшает способность концентрироваться. Поэтому в моменты печали можно успешно завершить важные монотонные дела или просто поразмышлять о жизни.