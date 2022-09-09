Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

09:02

Главная / Истории /

Психолог объяснила, как извлекать пользу из негативных эмоций

От печали до зависти: как использовать "плохие" эмоции себе во благо
общество

Эмоции, которые мы часто считаем негативными, могут действительно разрушать нашу жизнь. Но они же способны, наоборот, стать двигателем к достижению успехов. Рассказываем, как добиться позитивного эффекта от неприятных эмоций.

Ловите сигналы

Фото: depositphotos/konstantynov

Самая большая ошибка – делить эмоции на хорошие и плохие. На самом деле они могут быть только приятными и неприятными. Об этом Москве 24 рассказала психолог Елена Драгойлович.

Любые эмоции – это реакция психики на некоторое взаимодействие с окружающей средой, людьми и событиями. Если человеку что-то подходит, нравится, соответствует ожиданиям, то он испытывает приятные ощущения. При противоположном раскладе – остается горький осадок.

Такие эмоции мы записываем в негативные, потому что они доставляют нам дискомфорт. Нас с детства учат: испытывать их стыдно и плохо.
Елена Драгойлович
психолог

По словам психолога, из-за такого подхода люди не только подавляют чувства, но и теряют шанс разобраться в себе и сделать свою жизнь лучше.

Одна из функций эмоций – сигнальная. Поэтому эти звоночки стоит учиться ловить и понимать. Они не возникают просто так, а о чем-то предупреждают и требуют от нас определенных действий. Когда звенит будильник, это тоже неприятно, но если просто его выключить и продолжить спать, то потом у человека могут быть большие проблемы.

Изучайте зависть

Фото: depositphotos/samwordley@gmail.com

Человек не может испытывать только позитивные эмоции, игнорируя остальные. Но если научиться анализировать "плохие" чувства, они помогут так взаимодействовать с окружающей действительностью и поменять свое поведение, что станут источником приятных переживаний.

Возьмем, например, зависть. От нее никто не застрахован, потому что всегда найдется кто-то лучше и успешнее. В этом случае у человека есть два совершенно разных пути развития. Утопать в своей зависти, ухудшать себе настроение и подрывать здоровье, жалуясь на судьбу. Либо разобраться в своих истинных потребностях, поставить конкретные цели и обдумать шаги, которые помогут их достичь.

Сядьте и разберите свою эмоцию по косточкам, отвечая на вопрос: "Почему я завидую этому человеку?" Возможно, во время анализа окажется: не так-то вы и нуждаетесь в том, что есть у другого.
Елена Драгойлович
психолог

Например, повышение в должности лишит вас возможности часто общаться с близкими и заниматься любимым хобби. Постоянные путешествия в далекие страны на самом деле тоже бывают очень утомительными.

Но если желание действительно сильное, надо составить план и понять, что можно сделать уже сейчас для его достижения. Пойти учиться или сменить работу, чтобы получить более высокую должность. Начать откладывать деньги на путешествие и продумывать все нюансы поездки – как выгодно купить билет, забронировать отель и так далее.

Заставьте агрессию работать

Фото: depositphotos/derepente

Еще одна эмоция, традиционно попадающая в разряд самых плохих и постыдных, – это злость. Она рождает агрессию, которая на самом деле наша внутренняя сила и мощь, отметила психолог.

Агрессия необходимая для того, чтобы совершать изменения. Защищаться – если нападают, менять работу – когда привычные условия не отвечают нашим потребностям. Одним словом, добиваться и получать то, что вам нравится, кажется важным и нужным.

Преобразуйте агрессию в созидание. Эта эмоция мобилизует все доступные силы организма, с помощью которых человек может вырваться из зоны комфорта, найти нестандартное решение и справиться с самыми трудными задачами.
Елена Драгойлович
психолог

Совсем другой характер у печали. Она замедляет человека, зато улучшает способность концентрироваться. Поэтому в моменты печали можно успешно завершить важные монотонные дела или просто поразмышлять о жизни.

Читайте также

Трошина Любовь

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать