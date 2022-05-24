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Психолог рассказала об ошибках мышления, мешающих строить карьеру

Ни шагу вперед: что мешает нам подниматься по карьерной лестнице
общество

Почему способные сотрудники порой застревают на одной должности и выше нее подняться не могут? Вместе с экспертом разбираемся, какие внутренние барьеры мешают достичь успеха и как с ними справиться.

Негативный ракурс

Фото: depositphotos/DmitryPoch

Любому человеку в силу различных причин свойственно мысленно немного искажать реальность, рассказала Москве 24 когнитивно-поведенческий психолог Наталья Косторных. Очень часто это сдвигает восприятие мира в сторону большей опасности, чем она есть на самом деле. Так и появляются многие ошибки мышления, которые не дают человеку подниматься по карьерной лестнице. Например, когда сотрудник любую ситуацию пропускает через внутренний фильтр и автоматически отсеивает все положительные моменты, оставляя в фокусе только отрицательные.

Стоит руководителю дать такому сотруднику нестандартное, более сложное, чем обычно, задание, и он воспринимает его как обременение или опасность (а вдруг не получится). Между тем это могла быть прекрасная возможность проявить себя.
Наталья Косторных
психолог

Другая ошибка – делать неверные обобщения и считать, что одна неудачная попытка не оставляет шанса пытаться дальше. Причем кого-то выбивают из колеи даже не свои, а чужие неудачи. Человек думает, что раз коллега после разговора с руководством о новой должности получил отказ, значит, откажут и ему.

"А попытаться надо было. Только заранее тщательно подготовиться к разговору и подумать, как эффектно представить себя и свой профессиональный функционал. А если откажут, спросить о причинах. Это поможет понять, как действовать дальше, чтобы получить заветную должность. Или сделать выводы о том, что пора менять работу", – отметила эксперт.

Мешает карьере и квази-экстрасенсорика: это когда человеку кажется, что он точно знает, о чем люди думают, что чувствуют и почему поступают определенным образом.

Однажды сотрудник решает, что руководитель отрицательно к нему относится и ничто не может изменить его мнение. Поэтому надеяться на карьерный рост бессмысленно. Так что он тихонько делает свое дело и не проявляет никакой инициативы.
Наталья Косторных
психолог

Либо сотрудник "предвидит" провал какого-то проекта и так в это верит, что совсем не старается, работая над ним. Проект в результате действительно терпит неудачу вместе с тем, кто им занимался.

Психолог напоминает, что люди, которые привыкли обесценивать положительные события, часто упускают шансы на успех. Они считают подарки судьбы случайностью или вовсе ищут в них подвох. Таким сотрудникам нередко сложно ужиться в коллективе, так как они комментируют в негативном ключе не только свои действия, но и чужие: например вместо того чтобы похвалить отличную работу коллеги, могут сказать, что он просто выслуживается перед начальством.

Перфекционизм – не всегда хорошо

Фото: depositphotos/AndreyPopov

По словам психолога, иногда мешают даже качества, которые кажутся важными для построения успешной карьеры. Например, из-за перфекционизма можно начать недооценивать собственный потенциал.

Перфекционисты склонны создавать фантазийные идеальные образы. В том числе это может быть образ эталонного профессионала, при сравнении с которым человек начинает отказывать себе в признании (а следовательно, и в справедливом повышении по службе).
Наталья Косторных
психолог

"Перфекционист может думать, что если он не является носителем качеств Илона Маска, то не совершенен, а значит – профан, самозванец или даже лузер. И никакого промежуточного варианта между идеалом и лузером для него не существует", – пояснила психолог.

Также гиперконтроль может приводить к ситуации, когда сотрудник берет на себя непосильную ответственность за боль и счастье коллег. Например, боится сделать многих из них несчастными, если потребует повышения или уйдет с работы. В итоге человек сидит на старой, надоевшей, бесперспективной работе до пенсии. Жалуется, но довольствуется тем, что ему дают, в то время как другие меняют и компании, и профессии много раз в жизни, пока не найдут "то самое" место.

Курс на успех

Фото: depositphotos/pressmaster

По мнению эксперта, внутренние барьеры, мешающие расти в профессиональном плане, возникают не сами по себе. "Если смотреть на проблему упрощенно, в жизни человека однажды происходит один или череда травмирующих психику случаев, которые становятся источником искажения и в будущем приводят к неправильным выводам", – рассказала Косторных.

Важно определить эти случаи и переосмыслить – тогда со временем человек сможет выработать новую призму мировоззрения, страх действовать уйдет. Однако сделать это самостоятельно очень сложно.

Работать над своими внутренними барьерами желательно в сопровождении психотерапевта, который будет сталкивать с эмоциональных суждений и опровергать их, постепенно заменяя на рациональные.
Наталья Косторных
психолог

Если человек все же хочет попытаться справиться с проблемой самостоятельно, ему для начала необходимо признать наличие страха активно действовать. Затем начать вспоминать и записывать случаи из жизни (может быть, из раннего детства – садика, школы), когда стало возникать это чувство опаски: с кем или с чем оно было связано.

"Далее последует этап самонаблюдения. Человеку необходимо будет отмечать ситуации, когда он впадает в состояние страха, и анализировать, чем на самом деле оно было вызвано – реальными событиями или привычкой остерегаться всего из-за старого опыта. Есть смысл завести дневник наблюдений и отмечать в нем все иррациональные мысли, которые удастся заметить", – посоветовала специалист.

Психолог подчеркнула, что первым признаком выздоровления будет чувство юмора: когда человеку станет смешно в тот момент, в который еще недавно он испытал бы страх.

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Трошина Любовь

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