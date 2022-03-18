Эксперты рассказали, как справиться со стрессом при поиске работы

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Для снятия стресса и волнения при поиске работы можно прибегнуть к ряду специальных упражнений. Об этом рассказали эксперты специализированного центра занятости "Моя карьера".
При появлении волнения специалисты советуют четко спланировать свой день, уделяя внимание особо важным деталям. В конце необходимо проанализировать события и обратить внимание на свои эмоции. Психологи также посоветовали при стрессе делать некоторые дыхательные упражнения.
"Сделайте глубокий вдох и более протяженный выдох. Пусть выдох будет чуть длиннее вдоха, например на 1–3 счета – вдох, на 1–6 – выдох. Достаточно дышать таким образом 1–2 минуты", – рекомендовала ведущий психолог центра Анна Коваль-Шипова.
Также можно сделать вдох на три счета, после на такое же время задержать дыхание. Затем должны последовать три коротких выдоха, а после – снова задержка дыхания на три счета.
"Включите в ежедневный распорядок физическую активность, прогулки на свежем воздухе и обязательно занятия, доставляющие радость и удовольствие. Старайтесь соблюдать режим сна, питания и отдыха, чтобы оставаться в ресурсном состоянии", – отметили эксперты.
Психологи также посоветовали минимизировать просмотр социальных сетей, телевизионных передач или чтение новостей. Эксперты рекомендовали всегда извлекать выгоду из неудач, а не зацикливаться на отрицательных моментах.
Кроме того, при стрессе можно поднять руки вверх и в стороны, сжать кулаки, потянуть руки за кулаками в стороны, максимально напрягая. Затем нужно досчитать до пяти и резко сбросить руки.
Психологи также рекомендуют в сложные моменты представлять себя в другом, более уютном месте, а также принимать поддержку близких. Если же тревожное состояние продолжается долгое время, то необходимо обратиться за профессиональной помощью.
В центре "Моя карьера" проводятся ежедневные бесплатные тренинги, консультации и вебинары по теме эффективного трудоустройства, саморазвития, предпринимательской деятельности. Получить консультацию карьерного эксперта можно по предварительной записи в личном кабинете на сайте mos.ru.
Ранее врач-эндокринолог МНОЦ МГУ Зухра Павлова рассказала, что весной человеческий организм всегда подвергается стрессу. Врач добавила, что многие россияне в этом году также испытывают дополнительную нагрузку из-за перенесенного коронавируса, длительного постковидного синдрома и новостей о событиях вокруг Украины.
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