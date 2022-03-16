Врач рассказала, как справиться с весенним стрессом

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Весной человеческий организм всегда подвергается стрессу, рассказала врач-эндокринолог МНОЦ МГУ Зухра Павлова. Она объяснила, что это связано со сменой сезонов.

"Весной день становится длиннее, а ночи короче, человек перестраивается. Переход сопровождается десинхронизацией суточных ритмов. Это сказывается стрессово на нашем организме, а стресс – это всегда нарушение гормонального фона, больше кортизола, меньше серотонина, человек больше нервничает", – сказала специалист в интервью радио Sputnik.

Врач добавила, что многие россияне в этом году также испытывают дополнительную нагрузку из-за перенесенного коронавируса, длительного постковидного синдрома и новостей о событиях вокруг Украины.

По словам Павловой, стресс сказывается не только на эмоциональном состоянии, но и на физическом, поэтому человек может чувствовать себя разбитым и усталым.

"Самый простой способ уменьшить негативное влияние эмоций на организм – пить воду. Когда человек пьет воду большими глотками, он блокирует адренокортикотропный гормон (АКТГ), который вырабатывается в голове и заставляет надпочечники вырабатывать кортизол", – объяснила она.

Сбалансировать эмоциональный фон позволит дыхательная гимнастика, а также физическая активность. Если человек все же не справляется со своими эмоциями, то нужно обратиться к специалисту, посоветовала Павлова.

Ранее врач Михаил Тетюшкин рассказал, что на фоне сложившейся экономической ситуации в России будет расти число пациентов с весенним обострением. По его словам, негативные социальные факторы будут способствовать развитию существующих психических заболеваний и провоцировать новые проблемы. Психиатр отметил, что уже сейчас случаев обострения больше, чем в 2021 в году.