Сомнолог объяснил, как уснуть при сильном стрессе

Фото: depositphotos/photographee.eu
Сомнолог Павел Кудинов рассказал, что поможет уснуть в состоянии сильного стресса. Об этом сообщает News.ru.
Специалист посоветовал за 30 минут до сна ограничить поток информации. Кроме того, в конце дня стоит прекращать следить за новостями.
"Прекратить высиживать в новостях. Потратить на это несколько часов в день, и явно не вечером, и на этом поток информации позитивной, негативной прекратить", – указал врач.
Эксперт заявил, что у большинства россиян нарушена гигиена сна. Для уменьшения влияний тревоги и стресса на сон человеку следует наладить режим – просыпаться и засыпать в одно и то же время.
"Всегда – это значит, что и в выходные дни, и в праздники, и в отпуск тоже всегда вставать в одно и то же время и стараться спать не больше восьми часов", – объяснил Кудинов.
Сомнолог посоветовал гражданам отводить больше времени семье и другим источникам положительных эмоций. При этом в борьбе со стрессом из лекарств могут помочь только успокоительные.
Кудинов также призвал научиться различать нарушения процесса засыпания и процесса поддержания сна.
"Нарушение процесса засыпания – это тревога, а если человек просыпается – это депрессия. Плюс есть не связанные с эмоциональной частью частые ночные пробуждения, если они сопровождаются походами в туалет – то тогда это может быть остановкой дыхания во сне, есть и такое заболевание", – пояснил Кудинов.
Эксперт добавил, что частые пробуждения по ночам являются поводом для обращения к психотерапевту.
Ранее диетолог Елена Кален предупредила, что употребление некоторых продуктов оказывает влияние на глубину и качество сна.
Причиной бессонницы могут стать жареное мясо, помидоры, баклажаны, консервированные продукты и соления. Кроме того, нарушить нормальный сон способны авокадо и сыр с плесенью.
"Доктор 24": синдром хронической усталости
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: