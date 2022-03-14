Сомнолог объяснил, как уснуть при сильном стрессе

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Сомнолог Павел Кудинов рассказал, что поможет уснуть в состоянии сильного стресса. Об этом сообщает News.ru.

Специалист посоветовал за 30 минут до сна ограничить поток информации. Кроме того, в конце дня стоит прекращать следить за новостями.

"Прекратить высиживать в новостях. Потратить на это несколько часов в день, и явно не вечером, и на этом поток информации позитивной, негативной прекратить", – указал врач.

Эксперт заявил, что у большинства россиян нарушена гигиена сна. Для уменьшения влияний тревоги и стресса на сон человеку следует наладить режим – просыпаться и засыпать в одно и то же время.

"Всегда – это значит, что и в выходные дни, и в праздники, и в отпуск тоже всегда вставать в одно и то же время и стараться спать не больше восьми часов", – объяснил Кудинов.

Сомнолог посоветовал гражданам отводить больше времени семье и другим источникам положительных эмоций. При этом в борьбе со стрессом из лекарств могут помочь только успокоительные.

Кудинов также призвал научиться различать нарушения процесса засыпания и процесса поддержания сна.

"Нарушение процесса засыпания – это тревога, а если человек просыпается – это депрессия. Плюс есть не связанные с эмоциональной частью частые ночные пробуждения, если они сопровождаются походами в туалет – то тогда это может быть остановкой дыхания во сне, есть и такое заболевание", – пояснил Кудинов.

Эксперт добавил, что частые пробуждения по ночам являются поводом для обращения к психотерапевту.

Ранее диетолог Елена Кален предупредила, что употребление некоторых продуктов оказывает влияние на глубину и качество сна.

Причиной бессонницы могут стать жареное мясо, помидоры, баклажаны, консервированные продукты и соления. Кроме того, нарушить нормальный сон способны авокадо и сыр с плесенью.