Диетолог назвала продукты, вызывающие бессонницу

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Россиян предупредили о продуктах, которые могут вызвать бессонницу. Их перечислила диетолог Елена Кален в своем аккаунте в Instagram.
По словам эксперта, употребление некоторых продуктов оказывает влияние на глубину и качество сна. Причиной бессонницы могут стать жареное мясо, помидоры, баклажаны, консервированные продукты и соления. Кроме того, нарушить нормальный сон способны авокадо и сыр с плесенью.
Данные продукты могут иметь в своем составе много тиранина. Эта аминокислота в организме человека превращается в гормон стресса, пояснила Кален.
"Его концентрация в крови повышается при всех стрессовых ситуациях. В результате мы будем чувствовать себя перевозбужденными, а ночью с трудом засыпать", – рассказала диетолог.
Специалист также порекомендовала не есть на ночь сельдерей и другие продукты с мочегонными свойствами.
Кален предупредила, что регулярный недосып снижает иммунитет и ухудшает общее состояние организма. Человек при этом быстро устает и часто раздражается, а также приобретает проблемы с лишним весом.
Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты следует включить в рацион, чтобы ускорить засыпание и улучшить качество сна. Значительную роль в данном вопросе специалист отвела черешне и вишне.
"Доктор 24": сон
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