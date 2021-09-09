Названы четыре привычки для увеличения продолжительности жизни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ученые установили, что определенные привычки больше влияют на продолжительность жизни, чем генетика, сообщает "Вечерняя Москва".

Специалисты проводили исследование среди 6,2 тысячи мужчин и женщин в течение восьми лет. Оказалось, что те, кто отказался от определенного образа жизни, снизили вероятность смерти на 80%.

В частности, вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, рака и диабета снижает отказ от обработанных продуктов. Зато употребление продуктов с высоким содержанием клетчатки поможет продлить жизнь.

Также гражданам советуют ежедневно потреблять не более 2 300 миллиграммов натрия. Большая часть соли поступает в организм человека из полуфабрикатов.

Для увеличения продолжительности жизни нужно больше двигаться. Специалисты утверждают, что всего 15 минут умеренных физических упражнений в день помогли людям прожить еще три года.

Еще одна важная привычка – сон. Отмечается, что от сна менее шести часов повышается риск смерти. Более того, хороший режим сна поможет предотвратить стресс, депрессию и сердечные заболевания, которые снижают продолжительность жизни.

Ранее ученые рассказали о сокращающих продолжительность жизни напитках. Эксперты на протяжении 20 лет изучали часто употребляемые женщинами безалкогольные напитки. В исследовании приняли участие более 100 тысяч человек, средний возраст – 53 года.

Исследование показало сильное влияние сладких морсов, воды и чая на здоровье участниц, которые употребляли эти напитки каждый день. Спустя 20 лет более 14 тысяч женщин умерли из-за сердечно-сосудистых или онкологических заболеваний. Эти женщины любили употреблять сладкую воду более семи порций в неделю.