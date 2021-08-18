Ученые назвали сокращающие продолжительность жизни напитки

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Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего провели исследование и пришли к выводу, что частое употребление сладких напитков может увеличивать риск преждевременной смерти. Исследование опубликовано на медицинском портале PubMed.
Ученые на протяжении 20 лет изучали часто употребляемые женщинами безалкогольные напитки. В исследовании приняли участие более 100 тысяч человек, средний возраст – 53 года.
Исследование показало сильное влияние сладких морсов, воды и чая на здоровье участниц, которые употребляли эти напитки каждый день. Спустя 20 лет более 14 тысяч женщин умерли из-за сердечно-сосудистых или онкологических заболеваний. Эти женщины любили употреблять сладкую воду более семи порций в неделю.
Ранее о негативном эффекте чрезмерного употребления кофеинсодержащих напитков рассказала диетолог Наталья Круглова.
По ее словам, кроме алкоголя, негативный эффект способно оказывать и чрезмерное употребление кофеинсодержащих напитков.
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