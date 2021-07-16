Диетолог рассказала, какие напитки пагубно влияют на работу мозга

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Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова рассказала Москве 24, какие напитки могут пагубно влиять на работу мозга.

По ее словам, кроме алкоголя, негативный эффект способно оказывать и чрезмерное употребление кофеинсодержащих напитков.

"Кофеин не дает какой-то энергии или сил, он просто стимулирует центральную нервную систему и головной мозг. При этом потом может происходить какое-то истощение, через некоторое время человеку будет сложно сконцентрироваться, у него будет ухудшаться память", – пояснила специалист.





Наталья Круглова врач-диетолог Если кофеина будет слишком много в течение дня и не будет времени для восстановления – полноценного хорошего сна, то может меняться в худшую сторону работа головного мозга.

Кроме того, специалист порекомендовала употреблять как можно меньше простых углеводов, в том числе в виде сладких газированных напитков.

"Есть исследования, показывающие, что у людей с лишним весом, который приходит как раз при избытке простых углеводов в рационе, тоже могут происходить изменения в работе мозга", – подчеркнула врач.

Круглова пояснила, что у таких людей снижается уровень интеллекта и скорость мыслительной деятельности. Однако, по ее словам, все эти процессы происходят не быстро, а в течение достаточно долгого периода времени, поэтому это можно предотвратить.

Ранее ученые выяснили, что употребление большого количества жирной рыбы и малого – растительных масел способно облегчить головную боль у страдающих мигренями пациентов. По данным специалистов, такой рацион приводит к снижению на 30–40% часов сильной головной боли в день.