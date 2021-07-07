Диетологи объяснили, какую опасность несет употребление айс-кофе в жару

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова объяснила Москве 24, чем опасно употребление айс-кофе в жаркую погоду.
"Это все-таки кофеиносодержащий напиток, он содержит столько же кофеина, сколько и обычный кофе. В жару мы должны контролировать уровень кофеина в течение дня, не должно быть большого его потребления", – объяснила она.
По словам эксперта, напитком в такую погоду не стоит злоупотреблять, поскольку он увеличивает частоту сердечных сокращений и может способствовать дополнительному повышению артериального давления.
Однако людей, которые подвержены заболеваниям лор-органов Круглова предостерегла от употребления айс-кофе. "Нужно пить очень осторожно, небольшими глотками", – уточнила она.
В свою очередь, врач-диетолог Елена Соломатина порекомендовала не пить айс-кофе во время еды и сразу же после.
"Когда мы запиваем еду холодным напитком или после еды сразу же его пьем, то, что мы съели, практически непереваренным идет в кишечник. Мы быстрее хотим есть в итоге. В этом нет ничего хорошего, потому что непереваренная еда дальше становится кормом для нашей патогенной микрофлоры", – объяснила она.
Кроме того, по словам эксперта, айс-кофе иногда может бодрить чуть меньше, потому что сам напиток разбавляется водой при таянии льда.
Ранее британские медики выяснили, что употребление 3–4 чашек кофе в день снижает риск развития хронических болезней печени на 20%. У любителей кофе также на 49% ниже риск смерти от таких болезней, отметили ученые. Это было зафиксировано при раздельном рассмотрении растворимого кофе, молотого и кофе без кофеина.
Отмечается, что ученые проанализировали данные 494 585 участников британского биобанка в возрасте от 40 до 69 лет, а также изучили состояние их печени в течение почти 11 лет. Таким образом, было обнаружено 3 600 случаев хронического заболевания печени, 1 839 случаев жировой болезни и 301 летальный исход.
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