Врач рассказал, кому нельзя пить воду с лимоном натощак

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Специалист по снижению веса клиники "Борменталь" в Челябинске Павел Исанбаев рассказал, кому не стоит пить воду с добавлением лимона на голодный желудок. Об этом сообщает РИА Новости.

Исанбаев отметил, что наиболее оптимальное соотношение лимонного сока и воды – столовая ложка на 250 миллилитров.

"Если лимонного сока больше, вода негативно влияет на зубную эмаль. Кислота разрушает ее, поэтому рекомендации пить воду с лимоном через трубочку имеют смысл", – сказал врач.

По его словам, сок лимона также может препятствовать заживлению эрозийных и язвенных поражений слизистой ЖКТ и способен усугублять симптомы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Людям, страдающим от этих заболеваний, пить воду с лимоном не рекомендуется.

Кроме того, Исанбаев подчеркнул, что напитком не стоит злоупотреблять людям с высоким уровнем железа в организме. В больших количествах витамин С, содержащийся в лимоне, токсичен и может поражать печень.

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