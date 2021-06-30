Врач рассказал, кому нельзя пить воду с лимоном натощак

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Специалист по снижению веса клиники "Борменталь" в Челябинске Павел Исанбаев рассказал, кому не стоит пить воду с добавлением лимона на голодный желудок. Об этом сообщает РИА Новости.
Исанбаев отметил, что наиболее оптимальное соотношение лимонного сока и воды – столовая ложка на 250 миллилитров.
"Если лимонного сока больше, вода негативно влияет на зубную эмаль. Кислота разрушает ее, поэтому рекомендации пить воду с лимоном через трубочку имеют смысл", – сказал врач.
По его словам, сок лимона также может препятствовать заживлению эрозийных и язвенных поражений слизистой ЖКТ и способен усугублять симптомы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Людям, страдающим от этих заболеваний, пить воду с лимоном не рекомендуется.
Кроме того, Исанбаев подчеркнул, что напитком не стоит злоупотреблять людям с высоким уровнем железа в организме. В больших количествах витамин С, содержащийся в лимоне, токсичен и может поражать печень.
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