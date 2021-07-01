Ученые выяснили, как уменьшить боль от мигрени, изменив рацион

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Американские ученые пришли к выводу, что употребление в пищу большого количества жирной рыбы и ограниченного – растительных масел помогает облегчить головную боль у людей, страдающих мигренями. Об этом сообщает журнал The BMJ, в котором опубликованы результаты исследования.

Мигрень – это неврологическое заболевание, которое является одной из частых причин хронической головной боли. По оценкам Национальных институтов здоровья США, в мире страдает хронической мигренью более 4 миллионов человек – приступы случаются 15 раз в месяц и чаще. Наиболее подвержены этому заболеванию женщины в возрасте от 18 до 44 лет. Лекарственные препараты предлагают только обезболивающие свойства, зачастую вызывая привыкание и другие побочные действия. Поэтому ученые ищут дополнительные средства борьбы с мигренью.

Исследователи из Национального института старения (NIA) США вместе с коллегами из Национальных институтов здоровья и Университета Северной Каролины провели эксперимент. В нем приняли участие 182 взрослых, из которых 88% – женщины, страдающие мигренозными болями от 5 до 20 дней в месяц.

Участников поделили на три группы, которые на протяжении 16 недель получали питание согласно разным диетам: первая группа – с высоким содержанием жирной рыбы и пониженным содержанием растительных жиров, прежде всего линолевой кислоты; вторая – с высоким содержанием жирной рыбы и линолевой кислоты; третья, контрольная – с высоким содержанием линолевой кислоты и низким содержанием жирной рыбы, примерно соответствует диете среднего американца.

Результаты исследования показали, что именно рацион, в состав которого входит малое количество растительного масла и большое – жирной рыбы, приводит к снижению на 30–40% как часов головной боли и сильной головной боли в день, так и общего количества приступов мигрени в месяц. В образцах крови участников, принимавших такое питание, также были более низкие уровни липидов, связанных с болью.

"Это исследование обнаружило доказательства того, что изменения в диете могут принести некоторое облегчение миллионам, страдающим от мигрени. <...> Это еще одно свидетельство, что пища, которую мы едим, может влиять на болевые пути", – приводятся в пресс-релизе NIA слова руководителя исследования и первого автора статьи доктора Криса Рамсдена (Chris Ramsden).

Авторы планируют продолжить работу и изучить влияние питания на другие хронические заболевания.

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