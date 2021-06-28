Врач назвал опасную причину сонливости в дневное время

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Дневная сонливость и повышенная утомляемость на фоне ночной бессонницы могут свидетельствовать о проблемах с печенью, рассказал врач-хирург, гепатолог Дмитрий Монахов. Об этом сообщает Пятый канал.
"Что же беспокоит пациента? Это всем известный астеновегетативный синдром: слабость, вялость, усталость... Такое специфическое проявление как бессонница ночью и сонливость днем может говорить о патологии печени", – заявил он.
По словам врача, другими явными признаками проблем с этим органом являются тошнота, рвота, пожелтение кожи и белков глаз, а также чувство тяжести в правом подреберье.
Чтобы обеспечить здоровье печени, Монахов посоветовал следовать средиземноморской диете, потреблять полинасыщенные жирные кислоты и омега-3. Кроме того, не стоит забывать и о необходимости физических нагрузок, подчеркнул он.
Ранее британские медики выяснили, что употребление 3–4 чашек кофе в день снижает риск развития хронических болезней печени на 20%. У любителей кофе на 49% ниже риск смерти от таких болезней. Это было зафиксировано при раздельном рассмотрении растворимого кофе, молотого и кофе без кофеина.
Ученые дали рекомендации по борьбе с сонливостью
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