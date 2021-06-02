Онколог перечислил продукты, которое могут стать причиной развития рака

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Россиянам назвали продукты, которое могут стать причиной развития рака. Об этом рассказал врач-онколог Михаил Мяснянкин в беседе с "Пятым каналом".
Специалист посоветовал употреблять как можно меньше продуктов, содержащих много жира, калорий и сахара.
"Эти продукты могут вызывать сопутствующие патологии, из-за чего организм не сможет нормально бороться с онкологическими заболеваниями", – объяснил Мяснянкин.
Кроме того, из рациона нужно убрать продукты, загрязненные канцерогенами и минеральными удобрениями. Стоит также отказаться от употребления алкоголя, отметил врач.
"(Алкоголь. – Прим. ред.) влияет как канцероген, особенно на появление опухоли печени", – сказал эксперт.
Врач посоветовал есть больше зелени, фруктов и овощей с повышенным содержанием антиканцерогенных веществ.
Ранее врач-онколог Иван Карасев назвал 12 продуктов, снижающих риск возникновения злокачественных образований. В частности, вещества, содержащиеся в чесноке, могут предотвратить рак кожи, толстой кишки и легких.
"Доктор 24": ранние симптомы онкологических заболеваний
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