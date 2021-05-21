Сыпь на коже оказалась предвестником рака

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Зудящая сыпь на коже может сигнализировать о возможной онкологии, пишет издание Express, опираясь на данные врачей из клиники Майо в США.

Рак может развиться у тех, кто страдает дерматомиозитом, который проявляется в виде болезненной сыпи фиолетового оттенка на лице или веках.

"Этот недуг у взрослых связан с повышенной вероятностью развития рака, особенно шейки матки, легких, поджелудочной железы, груди, яичников и желудочно-кишечного тракта", – подчеркнули врачи.

Кроме этого, к настораживающим симптомам относится мышечная слабость в области бедер, плеч и рук, а также боли в спине или запор.

По словам специалистов, при обнаружении данных симптомов необходимо обратиться к терапевту.

Ранее сообщалось, что родинки и родимые пятна могут указывать на потенциальное онкологическое заболевание кожи.

Опасения должны вызывать все новые родинки, появившиеся после 21 года. Помимо самого факта их образования, следует встревожиться, если пятна меняют цвет, форму, размер или текстуру.

