Родинки на теле назвали предвестником смертельно опасной болезни

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Родинки и родимые пятна назвали одним из признаков, указывающих на потенциальное онкологическое заболевание кожи. Об этом сообщает издание Express.
В цитируемых данных от британских медиков указано, что опасения должны вызывать все новые родинки, появившиеся после 21 года. Помимо самого факта их образования, следует встревожиться, если пятна меняют цвет, форму, размер или текстуру.
Еще один важный симптом – кровоточащие более чем три недели родинки или образования, которые чешутся или покрываются коркой.
Любой из названных врачами признаков является веским поводом обратиться к врачу. Специалисты напоминают, что риск образования рака кожи связан с ультрафиолетовым излучением, курением, семейной предрасположенностью, а также на фоне действия вируса папилломы человека.
Ранее специалисты назвали вредные привычки, негативно влияющие на кожу. В числе подобных факторов назвали грязную кожу, курение и отказ от применения солнцезащитного средства.
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