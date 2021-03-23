Перечислены "смертельные" привычки для кожи

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Портал "Здоровье с Еленой Малышевой" назвал вредные привычки, способные оказать негативное влияние на кожу. По словам специалистов, прежде всего это недостаточное очищение лица перед сном.

В ночное время суток клетки восстанавливаются и обновляются, если кожа чистая. Такие компоненты, как грязь и не смытая косметика, могут засорить поры, а также спровоцировать акне.

Кроме того, курение также является вредной привычкой для кожи, которая приводит к уменьшению притока крови к коже, поэтому та недополучает кислород и питательные вещества. Из-за токсичных веществ в сигаретах кожа теряет упругость и эластичность.

Также недостаточное использование солнцезащитного средства может привести к проблемам с кожей. Его необходимо наносить в любое время года и обновлять каждый раз перед выходом на улицу, уточнили специалисты.

Из-за пристрастия к сладкому кожа может стать менее гладкой и эластичной. Помимо этого, при неправильном лечении акне проблемы можно усугубить. Эксперты отметили, что при выдавливании прыщей есть риск получить шрам или занести инфекцию.

Ранее сообщалось, что солнцезащитные кремы постепенно накапливают бензофенон, способный вызвать клеточные мутации, рак и расстройства эндокринной системы. К такому выводу пришли французские ученые из Университета Сорбонна.