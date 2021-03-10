Трихолог назвал методы восстановления волос

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При выпадении волос стоит сразу обратиться к врачу, заявила врач-дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
Специалист рекомендует прибегать к помощи экспертов, если в день выпадает более ста волосинок.
"Кому не лень, можно взять и пересчитать, сколько именно сыпется. Также посещение врача требуется, если уже на глаз начинают виднеться залысины на голове", – отметила трихолог.
Также она подчеркнула, что восстанавливать волосы можно и подручными средствами. Например, масляные маски восстанавливают поврежденные волосы, смягчая и питая полотно.
"Это может быть масло жожоба, репейное масло чаще всего идет. Для использования их следует слегка подогреть, но только немного, чтобы теплая субстанция была. Наносить на волосы следует, отступив от корней на 5 сантиметров", – посоветовала трихолог, добавив, что также можно использовать кокосовое масло, масла макадамии, ши, авокадо.
После использования таких масок волосы необходимо хорошо промывать. Наносить макси рекомендовано 1–2 раза в неделю.
В списке домашних способов ухода за волосами также числится массаж морской солью. Он активизирует кровообращение, которое питает корни волос.
"Морскую соль как скраб использовать можно. Скраб позволяет устранять отмершие чешуйки кожи", – сказала специалист. Она добавила, что скрабировать голову нельзя тем, у кого диагностирован псориаз или себорейный дерматит.
Также Егорова порекомендовала использовать дарсонваль. Подобный прибор в настоящее время может приобрести каждый.
"Дарсонваль в списке таких методов – отличное решение, лучше, чем маски и массаж солью. Он стимулирует кровообращение, причем делает это очень хорошо в области волосяных фолликулов, они получают больше питания и укрепляются", – отметила Егорова.
При этом хороший результат обеспечит проведение процедур курсом, отметила специалист. По данному вопросу можно проконсультироваться с врачом.
Трихолог обратила внимание, что за расческами также необходимо правильно ухаживать – вовремя их мыть и менять при необходимости. Однако данных о том, какую расческу лучше использовать – деревянную или пластиковую – нет.
Кроме того, эксперт порекомендовала проводить процедуры мезотерапии, которые помогают улучшить состояние волос.
"Ее выполняют курсом: 10 процедур с периодичностью раз в неделю. Польза от нее прямая, потому что такая процедура представляет собой доставку полезных питательных веществ напрямую к фолликулам", – сказала трихолог.
Собирать волосы в хвостик не стоит, если они выпадают сверх меры. Также не стоит пережимать волосы соответствующими прическами, добавила эксперт.
"Такие варианты ведут к тому, что нарушается кровообращение. То есть когда мы восстанавливаем волосы посредством лечения препаратами и витаминами, а также различными процедурами, не надо их трогать вообще: оставить как есть, не заплетать, не обрабатывать химией, не красить и так далее", – заключила Егорова.
Ранее специалист рассказал, что волосы нужно мыть, опираясь на их состояние, которое меняется в том числе в связи со сменой погоды, уровня влажности в помещении и окружающей среды.
"Доктор 24": волосы
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