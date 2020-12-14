Ученые назвали необычное средство от облысения

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Британские ученые провели ряд исследований и выявили, что пятипроцентный экстракт красного клевера может помочь в борьбе с облысением, сообщает "Экспресс газета".

В эксперименте приняли участие 30 мужчин. Они втирали экстракт в кожу головы, и спустя четыре месяца цикл выпадения волос был снижен на 29%.

В подобном эксперименте приняли участие и женщины после наступления менопаузы, волосы которых потеряли прежний вид. За три месяца использования средства был замечен положительный результат.

Ранее ученые выяснили, какой напиток препятствует облысению. Эксперты провели исследование на группе тех, кто страдает от данного недуга. Им на кожу головы наносили экстракт зеленого чая. Отмечалось, что участники заметили значительное увеличение скорости роста волос.