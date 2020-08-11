Алисса Милано считает, что начала терять волосы из-за коронавируса

Фото: instagram.com/milano_alyssa
Звезда сериала "Зачарованные" Алиса Милано, которая переболела коронавирусом, рассказала о том, что после COVID-19 у нее начали выпадать волосы, Об этом сообщает она рассказала в Instagram.
На видео Милано демонстрирует, что при каждом взмахе расческой у нее выпадают пучки волос.
"Это моя потеря волос из-за COVID-19", – говорит она на видео.
Согласно опросам доктора Натали Ламберт из медицинского факультета Университета Индианы вместе с Survivor Corps, выпадение волос – одно из осложнений, которое появляется у переболевших COVID-19. Данные говорят о том, что из 1,5 тысяч пациентов с такой проблемой столкнулись 400.
Ранее сообщалось, что возможным последствием перенесенного коронавируса может стать облысение. По словам трихолога Евы Праудман, алопеция (потеря волос) может быть последствием продолжительной высокой температуры, которая поспособствовала телогенному оттоку.
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