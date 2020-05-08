Стресс в период самоизоляции может привести к выпадению волос – врач

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Стресс из-за работы и нехватка свежего воздуха могут обернуться выпадением волос, сообщила доцент кафедры кожных и венерических болезней Первого Московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова, кандидат медицинских наук, врач Анфиса Лепехова.
По ее словам, нужно как можно больше времени проводить на балконе или у открытого окна и регулярно мыть голову.
"Нехватка свежего воздуха будет неблагоприятно влиять как на организм в целом, так и на волосы в том числе. При недостатке свежего воздуха могут развиться заболевания легких и сосудов вплоть до возникновения сердечной недостаточности. Активизируются гормоны стресса – такие, как кортизол и альфа-амилаза, которые, как известно, очень сильно влияют на фазу роста волоса – анагена" – приводит слова Лепеховой Агентство "Москва".
По словам специалиста, в условиях самоизоляции дышать свежим воздухом можно на балконе или у открытого окна.
"По возможности избавьтесь от лишнего стресса, постарайтесь настроиться на позитивные эмоции", – добавила специалист.
Лепехова также рассказала, что для мытья головы следует использовать жидкие шампуни или специальное "шампуневое мыло", которое изготавливают без синтетических примесей.
Ранее спортивный психолог Ольга Тиунова заявила, что готовиться к будущему выходу из режима самоизоляции следует заранее, чтобы возвращение к прежнему образу жизни не превратилось в дополнительное испытание для нервной системы.
Специалист пояснила, что режим самоизоляции не должен спутать сознание, поэтому она рекомендовала уже сейчас составить краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные списки дел. Она добавила, что пусть они и будут пока примерными, зато такой способ поможет сосредоточиться на рабочем процессе.
Она подчеркнула, что, пока есть время, также нужно постараться вернуться к своему прежнему графику сна: ложиться и вставать в то время, которое было до режима самоизоляции. А после пробуждения, по ее словам, нужно позаботиться о смене домашней одежды на более формальную.
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