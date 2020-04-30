Психолог рассказал, как справиться с негативными эмоциями во время самоизоляции

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Старший преподаватель кафедры специальной психологии и реабилитологии факультета клинической и специальной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Алексей Щербаков считает, что в период самоизоляции занятия танцами помогут справиться с негативными эмоциями. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Прежде всего танцевать стоит потому, что это разнообразит вашу жизнь, привнесет в нее новые чувства. Это одно из немногих доступных в данной ситуации средств, которые могут положительно влиять на эмоциональное состояние человека", – отметил Щербаков.
Он добавил, что во время танца негативные эмоции уходят на второй план, освобождая место для более позитивных. Щербаков отметил, что крайне важно во время танца дать телу возможность получить радость от каждого движения.
Помимо этого, по словам психолога, с помощью регулярных занятий стеснительные люди могут справиться со своей скованностью и прочувствовать свое тело еще больше. Он отметил, что очень важно "отпустить внутреннего критика и просто получить удовольствие".
"Если же вам захочется изучить какое-то конкретное направление, то в Сети есть множество обучающего контента на любой вкус. Можно развить танцевальные навыки, поступательно двигаясь от простого к сложному. Что касается условий, то танцевать можно в даже в небольшом пространстве", – заключил психолог.
Ранее член Федерации психологов образования РФ Юлия Челышева заявила, что улучшить настроение и расширить круг общения во время режима самоизоляции помогут онлайн-квизы по видеосвязи.
Она обратила внимание, что квизы также повышают самооценку, формируют чувство сопричастности, дают ощущение, что человек является частью некой культуры. По словам специалиста, это особенно важно в период самоизоляции, когда разорваны многие социальные контакты.
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