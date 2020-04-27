Психолог рекомендует в период самоизоляции играть в викторины по видеосвязи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Улучшить настроение и расширить круг общения во время режима самоизоляции помогут онлайн-викторины по видеосвязи, сообщает член Федерации психологов образования РФ Юлия Челышева.

По ее словам, во время пандемии популярными стали онлайн-квизы, когда ведущий задает командам вопросы в прямом эфире, а игроки на них отвечают, общаясь между собой по видеосвязи.

"Такие занятия очень полезны – они стимулируют мыслительную деятельность и держат вас в тонусе. Помимо этого, у человека формируется чувство ответственности за результат команды, ведь именно от его решения зачастую зависит итог игры", – цитирует психолога Агентство "Москва".

Челышева обратила внимание, что квизы также повышают самооценку, формируют чувство сопричастности, дают ощущение, что человек является частью некой культуры.

По словам специалиста, это особенно важно в период самоизоляции, когда разорваны многие социальные контакты.

В целом такие игры позволяют отвлечься от повседневных проблем и расслабиться, заключила эксперт.

Несмотря на то что все городские учреждения закрыты для посетителей из-за коронавируса, культурная жизнь Москвы продолжается в режиме онлайн. Свои особые программы подготовили городские библиотеки, музеи, галереи, парки и многие другие культурные площадки Москвы.

За последние сутки в России выявили 6 361 случай коронавирусной инфекции COVID-19. Нарастающим итогом по стране зарегистрировано 80 949 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, умерло 747 человек.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 2,8 миллиона случаев заражения, более 193 тысяч человек скончалось.

