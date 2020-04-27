Психолог рекомендует в период самоизоляции играть в викторины по видеосвязи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Улучшить настроение и расширить круг общения во время режима самоизоляции помогут онлайн-викторины по видеосвязи, сообщает член Федерации психологов образования РФ Юлия Челышева.
По ее словам, во время пандемии популярными стали онлайн-квизы, когда ведущий задает командам вопросы в прямом эфире, а игроки на них отвечают, общаясь между собой по видеосвязи.
"Такие занятия очень полезны – они стимулируют мыслительную деятельность и держат вас в тонусе. Помимо этого, у человека формируется чувство ответственности за результат команды, ведь именно от его решения зачастую зависит итог игры", – цитирует психолога Агентство "Москва".
Челышева обратила внимание, что квизы также повышают самооценку, формируют чувство сопричастности, дают ощущение, что человек является частью некой культуры.
По словам специалиста, это особенно важно в период самоизоляции, когда разорваны многие социальные контакты.
В целом такие игры позволяют отвлечься от повседневных проблем и расслабиться, заключила эксперт.
Несмотря на то что все городские учреждения закрыты для посетителей из-за коронавируса, культурная жизнь Москвы продолжается в режиме онлайн. Свои особые программы подготовили городские библиотеки, музеи, галереи, парки и многие другие культурные площадки Москвы.
За последние сутки в России выявили 6 361 случай коронавирусной инфекции COVID-19. Нарастающим итогом по стране зарегистрировано 80 949 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, умерло 747 человек.
По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 2,8 миллиона случаев заражения, более 193 тысяч человек скончалось.
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