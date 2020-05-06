Психолог призвала родителей уделять особое внимание детям в майские праздники

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Педагог-психолог городского психолого-педагогического центра Анастасия Кузнецова призвала родителей уделять особое внимание детям, вынужденным проводить майские праздники дома. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Убедите школьника в том, что дома, рядом с вами, он находится в безопасности. Поговорите с ним по душам, вспомните приятные совместные моменты. Уделяйте особое внимание ребенку в это время и больше общайтесь друг с другом", – рассказала Кузнецова.
Он подчеркнула, что разговоры по душам помогут ребенку раскрыться, высказать свои переживания и оставить их позади. Психолог также рекомендовала распределить досуг детей с учетом их интересов, составив отдельный список.
По ее словам, также следует уделить внимание умственной и физической нагрузке. К примеру, можно навести порядок в комнате, сделать разминку, почитать книги и посмотреть фильмы, подчеркнула Кузнецова.
"Различные видеоуроки с гимнастикой и разминкой отлично впишутся в досуг ребенка. Кроме того, регулярные тренировки повышают уровень физической и эмоциональной устойчивости", – заключила специалист.
Ранее психоневролог Георгий Каркашадзе отметил, что в ближайшие месяцы у некоторых детей может возрасти число расстройств из-за режима самоизоляции. По его словам, в группе риска находятся тревожно-мнительные дети, а также учащиеся младших классов.
Каркашадзе подчеркнул, что родители могут помочь ребенку легче перенести этот период, организуя режим дня. Ребенку, по словам специалиста, нужна познавательная деятельность, физическая активность, игра с родителями или другими детьми, если они есть в семье, а также самостоятельная игра и чтение.
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