Самоизоляция станет психологическим испытанием для детей – врач

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Период действия режима самоизоляции можно стать непростым испытанием для каждой семьи, особенно для детей, которым придется в хорошую погоду долго сидеть дома, заявил член комитета СФ по социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

Он подчеркнул, что нужно уделять время физической активности.

"Здесь очень многое, конечно, зависит от родителей. От того, насколько они сами соблюдают режим дня, как они дисциплинированы, насколько они могут дисциплинировать детей", – приводит его слова РИА Новости.

Круглый отметил, что у родителей появляется возможность больше времени проводить с детьми.

"Дома по возможности обязательно делать зарядку, посвящать время каким-то играм", – добавил врач.

Ранее психоневролог Георгий Каркашадзе отметил, что в ближайшие месяцы у некоторых детей может возрасти число расстройств из-за режима самоизоляции. По его словам, в группе риска находятся тревожно-мнительные дети и дети с гиперактивностью, а также учащиеся младших классов.

Каркашадзе подчеркнул, что родители могут помочь ребенку легче перенести этот период, организуя режим дня. Ребенку, по словам специалиста, нужна познавательная деятельность, физическая активность, игра с родителями или другими детьми, если они есть в семье, а также самостоятельная игра и чтение.