Проект Сколтеха "Математика01" стал доступным для всех российских школ

17:35
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сколковский институт науки и технологий предоставил бесплатный доступ к обучающему проекту "01Математика" для всех образовательных учреждений.
Причиной такого решения стал переход российских школ на дистанционное обучение. Таким образом, обучающим проектом смогут воспользоваться все образовательные учреждения для повышения качества обучения математическим дисциплинам.
Проект "Математика01" начал работу в 2014 году благодаря деятельности российского математика А. Зайцева. Он представляет собой электронный онлайн-учебник, который рассчитан на школьников разных возрастных категорий.
Проект разработали с целью более глубокого понимания материала и повышения успеваемости учеников. Кроме того, при его использовании процесс обучения становится более легким для учителей.
В 2019 году проект "Математика01" стал резидентом "Сколково". В это же время проект представил Россию на вручении премии ЮНЕСКО за инновации в школьном образовании. 31 марта 2020 года Минкомсвязи включил "Математику01" в список социально значимых инновационных ресурсов.
Ранее стало известно, что всероссийские проверочные работы для школьников перенесли на следующий учебный год. Писать их должны были в конце этого отчетного периода ученики 4-11 классов, за исключением 9-го класса.
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