Всероссийские проверочные работы в школах перенесли на осень

10:15
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Минпросвещения РФ решило перенести всероссийские проверочные работы для школьников на следующий учебный год, сообщает РИА Новости. Оценки за них ставить не будут.
Министр просвещения Сергей Кравцов на брифинге в правительстве напомнил, что проверочные работы должны были писать в конце этого учебного года учащиеся 4–11-х классов, за исключением 9-х.
Решение о переносе на осень было принято после консультаций с учителями, регионами, представителями образовательного сообщества и родительским сообществом, уточнил он.
Что касается ЕГЭ, то его могут перенести еще раз, если будет угроза здоровью школьников, заявил Кравцов. При этом он заметил, что процедура экзамена меняться не будет.
Ранее сообщалось, что российские школы при необходимости могут перенести часть учебной программы для 1-8-х классов на следующий учебный год. В Минпросвещения не исключают, что регионы закончат учебный год по результатам уже завершенных четвертей и с учетом итогов проверочных работ ВПР.
В Роспотребнадзоре дали рекомендации по организации обучения школьника в домашних условиях. В частности, рабочее место следует расположить у окна, на столе необходима настольная лампа, а монитор должен находиться прямо перед глазами на расстоянии 60–70 сантиметров.
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