Школы могут перенести часть учебной программы для 1-8 классов на следующий учебный год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Российские школы при необходимости могут перенести часть учебной программы для 1-8 классов на следующий учебный год, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.

В ведомстве не исключают, что регионы закончат учебный год по результатам уже завершенных четвертей и с учетом итогов проверочных работ ВПР.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что единый государственный экзамен в России отменен не будет. Экзамен начнется 8 июня, учебный год для одиннадцатиклассников могут продлить до этой даты.

В Роспотребнадзоре дали рекомендации по организации обучения школьника в домашних условиях. В частности, рабочее место следует расположить у окна, на столе необходима настольная лампа, а монитор должен находиться прямо перед глазами на расстоянии 60-70 сантиметров.