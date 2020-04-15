В столице запустили проект "Классный руководитель онлайн"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице запустили новый образовательный проект "Классный руководитель онлайн", сообщает портал мэра и правительства Москвы. Интернет-ресурс поможет учителям организовать и провести классные часы и тематические встречи во время дистанционного обучения.

Разработали его специалисты Городского методического центра. На сайте созданы специальные разделы для педагогов, посвященные организации классных часов и удаленного общения с детьми и их родителями.

Темы подбирались с учетом возраста школьников. К примеру, с учениками пятых – восьмых классов предлагают поговорить о профессиях будущего, а с учениками старших классов – о том, как подготовиться к экзаменам в режиме онлайн.

Также на новом интернет-ресурсе можно найти подборку по организации онлайн-встреч с родителями. Педагоги могут обсудить с ними подготовку ребенка к олимпиадам и конкурсам или вопросы безопасности детей в интернете.

Помимо этого, учителей могут проконсультировать сотрудники отдела сопровождения деятельности классных руководителей, которые расскажут о лучших практиках взаимодействия со школьниками.

Пользователи портала также могут найти инструкции по организации виртуальных экскурсий в музеях, совместного просмотра и обсуждения театральной постановки или кино.

Занятия в московских школах отменены с 21 марта до 1 мая занятия. Учащиеся временно перешли на дистанционное обучение. Такие меры введены из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Ранее стало известно, что выпускников школ освободили от весеннего призыва. Кроме того, ЕГЭ в этом году отменять не будут.

По обновленной информации, в России за последние сутки подтвердили 2 774 случая заражения коронавирусом в 51 регионе. Большинство выявленных диагнозов остается в Москве.

Согласно статистике, заболевание за последние сутки смогли побороть 224 пациента. Всего за весь период наблюдений выздоровели 1 694 человека, причем 1 016 из них – в Москве. Всего в России зарегистрировано 21 102 случая коронавируса в 82 регионах.

