Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Наука

03 декабря, 20:20

Ученые назвали напиток, который препятствует облысению

наука

Фото: depositphotos/tankist276

Ученые выяснили, какой напиток препятствует облысению. Информация об этом представлена на Daily Express.

Эксперты провели исследование на группе тех, кто страдает от облысения. Им на кожу головы наносили экстракт зеленого чая. Отмечается, что участники заметили значительное увеличение скорости роста волос.

Также исследования проводили на мышах – им давали экстракт в пищу. Через полгода у них также активизировался рост шерсти.

По мнению ученых, кахетины, которые содержатся в чае, могут блокировать эффект тестостерона и дигидротестостерона, которые затормаживают рост волос и ускоряют процесс выпадения.

Ранее ученые выявили продукты, в которых есть соединения, способные блокировать коронавирус. К ним специалисты отнесли виноград, шоколад и зеленый чай.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать