Ученые назвали напиток, который препятствует облысению

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Ученые выяснили, какой напиток препятствует облысению. Информация об этом представлена на Daily Express.

Эксперты провели исследование на группе тех, кто страдает от облысения. Им на кожу головы наносили экстракт зеленого чая. Отмечается, что участники заметили значительное увеличение скорости роста волос.

Также исследования проводили на мышах – им давали экстракт в пищу. Через полгода у них также активизировался рост шерсти.

По мнению ученых, кахетины, которые содержатся в чае, могут блокировать эффект тестостерона и дигидротестостерона, которые затормаживают рост волос и ускоряют процесс выпадения.

Ранее ученые выявили продукты, в которых есть соединения, способные блокировать коронавирус. К ним специалисты отнесли виноград, шоколад и зеленый чай.