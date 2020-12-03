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Наука

16:29

В США появился на свет ребенок, которого зачали 27 лет назад

за рубежом наука

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В США родился ребенок, зачатый 27 лет назад. Это первый случай рождения ребенка, зародыш которого был заморожен так давно, сообщает сайт телепередачи Good Morning America, которая выходит на телеканале ABC.

Донорский эмбрион, хранившийся с 1992 года, пересадили 28-летней Тине Гибсон в феврале. Беременность прошла благополучно, и в конце октября у нее родилась девочка.

Прошлый рекорд принадлежит другой дочери Тины Гибсон. Зародыш был в замороженном состоянии 24 года.

Ранее ученые вырастили из стволовых клеток структуру, напоминающую по поведению и устройству первые фазы развития человеческого эмбриона. Разработка поможет выяснить, от чего зависят формы бесплодия, как происходят сбои и образовываются врожденные болезни.

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