Ученые выяснили, как стресс во время беременности влияет на пол ребенка

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Женщины, которые испытывают беспокойство во время своей беременности, чаще всего рожают девочек. К такому выводу пришли американские исследователи, сообщает газета Daily Telegraph.

Ученые изучили психологическое состояние более 180 беременных женщин на основе двух десятков различных показателей уровня стресса. Полученные данные они сопоставили с полом будущего ребенка. Выяснилось, что у женщин, которые испытывали сильный психологический или физический стресс, девочки рождались несколько чаще.

Специалисты считают, что зародышам мужского пола нужно больше времени для прохождения ранних стадий развития. Эта особенность делает их более уязвимыми к недостаточно оптимальным условиям в утробе матери. "Наша работа доказывает, что психическое здоровье матери имеет важное значение не только для нее самой, но и будущего ребенка", – заключили исследователи.

В начале сентября в Польше врачи спасли ребенка, который родился спустя 56 дней после смерти матери. Женщина попала в больницу на 20-й неделе беременности с внутренним кровоизлиянием. Хирурги экстренно прооперировали пациентку, однако спасти ее жизнь не удалось. Чтобы сохранить ребенка, пациентку подключили к аппаратам жизнедеятельности, и почти два месяца они таким образом поддерживали жизнь.

