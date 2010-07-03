В Польше ребенок родился спустя 56 дней после смерти матери

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Врачи в Польше спасли ребенка, который родился спустя 56 дней после смерти матери, сообщает Gazeta Krakowska

Женщина попала в больницу на 20-й неделе беременности с внутренним кровоизлиянием. Медики подозревали разрыв аневризмы сосудов головного мозга либо разрыв гемангиомы.

Врачи экстренно прооперировали пациентку, однако спасти ее жизнь не удалось – спустя сутки они констатировали смерть мозга. Чтобы сохранить ребенка, пациентку подключили к аппаратам жизнедеятельности, и почти два месяца они таким образом поддерживали жизнь.

Через восемь недель медики сделали ей кесарево сечение. Девочка, родившаяся с весом 1,3 килограмма, провела в больнице пять месяцев. Ребенка уже выписали и передали отцу. По словам врачей, малышка чувствует себя хорошо.

Отмечается, что все время, пока мать девочки находилась подключенной к аппаратам жизнеобеспечения, муж и родители приходили в ее палату и пели будущему ребенку колыбельные.

Доктор из отделения анестезиологии и реаниматологии Войцех Середницкий сообщил, что в соответствии с польским законодательством считается, что пациентка скончалась на следующий день после родов. Он отметил, что это первый подобный случай в его врачебной практике за 27 лет.

В марте сообщалось, что португальская спортсменка Катарина Секвейра умерла от астмы на 20-й неделе беременности, и через три месяца у нее родился сын. Секвейра умерла в декабре 2018 года в возрасте 26 лет.

Женщина с детства болела астмой. Ее госпитализировали с очередным приступом в декабре, затем ввели в состояние искусственной комы. Через несколько дней после этого у Катарины констатировали смерть головного мозга. Чтобы позволить ребенку вырасти, врачи подключили спортсменку к аппарату искусственной вентиляции легких. Сын Катарины Секвейры родился 28 марта 2019 года. Мальчик появился на свет полностью здоровым.