В Петербурге пес спас младенца, брошенного матерью в парке

В Петербурге собака спасла брошенного матерью в парке младенца

В Санкт-Петербурге новорожденную девочку, которую мать бросила в парке, спас пес по кличке Мачо, сообщает телеканал Москва 24.

Во время прогулки собака породы джек-рассел-терьер потянула хозяина в сторону кустов, где и нашлась малышка. Она была настолько слаба, что не издавала ни звука.

Сейчас ребенок в больнице. По словам врачей, девочку бросили почти сразу после рождения. Вес у нее всего два килограмма. Но она полностью здорова и сейчас ее здоровью ничто не угрожает. А ее матери грозит уголовная статья за оставление ребенка в опасности.

В это время в Москве оперативники ищут мать новорожденной девочки, тело которой обнаружили на Лихоборской набережной. По одной из версий, женщина родила прямо на берегу реки. Как предполагают врачи, младенца нашли случайные прохожие уже через несколько часов после его смерти. Место обследовали кинологи. Сейчас полицейским предстоит выяснить, что именно стало причиной гибели новорожденной.

