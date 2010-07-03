В Петербурге пес спас младенца, брошенного матерью в парке

В Петербурге собака спасла брошенного матерью в парке младенца
В Санкт-Петербурге новорожденную девочку, которую мать бросила в парке, спас пес по кличке Мачо, сообщает телеканал Москва 24.
Во время прогулки собака породы джек-рассел-терьер потянула хозяина в сторону кустов, где и нашлась малышка. Она была настолько слаба, что не издавала ни звука.
Сейчас ребенок в больнице. По словам врачей, девочку бросили почти сразу после рождения. Вес у нее всего два килограмма. Но она полностью здорова и сейчас ее здоровью ничто не угрожает. А ее матери грозит уголовная статья за оставление ребенка в опасности.
В это время в Москве оперативники ищут мать новорожденной девочки, тело которой обнаружили на Лихоборской набережной. По одной из версий, женщина родила прямо на берегу реки. Как предполагают врачи, младенца нашли случайные прохожие уже через несколько часов после его смерти. Место обследовали кинологи. Сейчас полицейским предстоит выяснить, что именно стало причиной гибели новорожденной.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.