У гипермаркета в Электростали нашли тело младенца

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В городе Электросталь Московской области у одного из торговых центров в среду, 24 апреля, нашли тело новорожденной девочки. Об этом говорится на сайте СУ СК по региону.

"Тело без внешних признаков насильственной смерти", – отметили следователи. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведется розыск матери ребенка.