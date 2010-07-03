Сын португальской спортсменки родился через три месяца после ее смерти

Португальская спортсменка Катарина Секвейра умерла от астмы на 20-й неделе беременности, и через три месяца у нее родился сын. Об этой истории сообщает издание The Sun.
Секвейра умерла в декабре 2018 года в возрасте 26 лет. Она много раз представляла Португалию на международных соревнованиях по гребле на каноэ.
Женщина с детства болела астмой. Ее госпитализировали с очередным приступом в декабре, затем ввели в состояние искусственной комы. Через несколько дней после этого у Катарины констатировали смерть головного мозга. В тот момент она была на 20-й неделе беременности.
Чтобы позволить ребенку вырасти, врачи подключили спортсменку к аппарату искусственной вентиляции легких. Предполагалось, так она проведет три месяца, чтобы плод мог достичь возраста в 32 недели. Из-за ухудшения респираторного состояния врачи провели операцию на несколько дней раньше срока.
Сын Катарины Секвейры родился 28 марта 2019 года. Мальчик появился на свет полностью здоровым, по заявлениям врачей клинической больницы при Университете святого Жуана в Порту. Ребенка назвали Сальвадором.
Отмечается, что решение сохранить ребенка после смерти матери приняла семья Секвейры и ее муж. Похороны Катарины Секвейры состоялись в Порту 29 марта.
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