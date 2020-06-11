Аналог человеческого эмбриона впервые вырастили на основе стволовых клеток

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Ученые впервые вырастили из стволовых клеток структуру, напоминающую по поведению и устройству первые фазы развития человеческого эмбриона. Об этом сообщает журнал Nature.
"Наша модель воспроизводит часть программы развития человека. Было невероятно интересно проследить за теми процессами, которые раньше были скрыты от взора человека и были недоступны для экспериментального изучения", – заявил соавтор исследования, профессор Кембриджского университета Альфонсо Мартинез-Ариас.
Разработка специалистов поможет выяснить, от чего зависят формы бесплодия, как происходят сбои и образовываются врожденные болезни.
Предыдущие эксперименты на зародышах мышей и обезьян, а также опыты с редактированием ДНК жизнеспособных человеческих яйцеклеток не были достаточно показательны. Новая модель же не вступает в противоречие с этическими нормами и обеспечивает ученых фактически настоящей гаструлой.
На основе этой первой формы эмбриона ученым удалось найти группы клеток, содержащих "заготовки" мышц, кожи, костей и хрящей. Однако в искусственных гаструлах отсутствовали клетки для формирования нейронов.
Скандинавские ученые ранее создали из стволовых клеток модель мозга эмбриона человека. Данная работа проводилась, чтобы на ее примере узнать, как различные области мозга формируются в процессе раннего развития.
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