Геномы-мутанты: почему ученых сажают за редактуру ДНК

В начале недели Сеть заполнили заголовки: "Китайского ученого посадили на три года за генное модифицирование детей". Воображение послушно рисует арест сумасшедшего ученого, выращивавшего в подпольной лаборатории жутких мутантов. Понятно, что на деле все немного не так, но в попытках найти подробности читатель часто натыкается на статьи с обилием формул и научных терминов. Наш обозреватель Николай Гринько попытается рассказать об этом простыми словами.



Началось все в ноябре 2018 года, когда китайский биолог Цзянькуй Хэ заявил о рождении первых в мире детей из генетически отредактированных эмбрионов. По словам ученого, на свет появились близняшки, у которых он попытался создать устойчивость к вирусу иммунодефицита человека. Хэ заявил, что отредактировал эмбрионы семи пар, проходивших ЭКО, и одна из процедур закончилась беременностью и родами. Ученый настойчиво повторял, что все пары, принимавшие участие в эксперименте, были осведомлены о возможных опасностях и все же дали официальное согласие. Эксперименты по редактированию ДНК эмбрионов проводились и раньше, но есть существенная разница: раньше после подобного вмешательства все подопытные эмбрионы уничтожались. Хэ пошел дальше – он позволил "отредактированным" эмбрионам развиваться вплоть до рождения. На свет появились близнецы – девочки, чьих настоящих имен никто не называет. Чуть позже родилась еще одна девочка с измененными генами.

Общественность ожидаемо всколыхнулась: генная модификация человека запрещена во всем мире (так же, как, например, клонирование людей), в самом Китае также существуют строгие законы, регламентирующие эксперименты с человеческой ДНК. Однако Цзянькуй Хэ пренебрег запретами и втайне от научного сообщества провел в своей лаборатории эксперимент, завершившийся рождением детей. Биолога также обвиняют в том, что он не предоставлял государству отчетов о своей деятельности, а в тех документах, которые он все-таки отправлял, были указаны всего лишь "работы над вакциной от ВИЧ".

Информации о работе Хэ не просто мало – ее практически нет. Единственное, что стало понятно некоторое время спустя, – эксперимент не удался. Генный код детей действительно был изменен, но, судя по всему, нужную мутацию внести не удалось, зато вместо нее появилось несколько других. Мало того, в одном из эмбрионов изменения коснулись только некоторых клеток, а в остальных никаких изменений не произошло. Тем не менее Хэ позволил эмбрионам развиться и появиться на свет. Как только информация об этом стала достоянием общественности, научные круги забили тревогу, обвиняя Хэ в пренебрежении правами личности и погоней за сомнительной славой. Судя по всему, все примерно так и происходило: биолог на свой страх и риск поставил эксперимент над человеком, рассчитывая, что в случае удачи ему все простят: победителей не судят. Но победы не произошло.



Вероятно, под давлением мировой общественности китайский суд признал Хэ Цзянькуя и двух его коллег виновными в незаконном редактировании генов человеческого эмбриона. Хэ приговорили к трем годам тюрьмы и штрафу в три миллиона юаней (около 430 тысяч долларов); его помощники отделались чуть меньшими сроками и суммами штрафов. Кажется, что открытым остался лишь один вопрос: что теперь будет с подопытными детьми? На самом деле вопросов здесь гораздо больше.

Судя по тому, что отчеты биолога до сих пор не опубликованы, официальный Китай засекретил их, взяв ситуацию под полный контроль. Кроме того, многие эксперты считают приговор беспрецедентно мягким: китайское законодательство предусматривает куда более строгое наказание за куда более легкие преступления. Информации о судьбе детей и их родителей также нигде нет. Все это позволяет предположить, что китайские власти засекретили и эксперимент, и его автора. Вероятнее всего, Хэ Цзянькуй продолжит работу над изменением генома человека, но уже под государственным контролем и грифом "совершенно секретно".

Хотя...