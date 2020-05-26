Ученые создали из стволовых клеток модель мозга человеческого эмбриона

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Скандинавские ученые создали из стволовых клеток модель мозга эмбриона человека. Данная работа проводилась, чтобы на ее примере узнать, как различные области мозга формируются в процессе раннего развития, говорится в статье в журнале Nature Biotechnology.

Теперь исследователи намерены ускорить разработку новых методов лечения стволовыми клетками нескольких серьезных неврологических заболеваний. Так, все выводы были основаны на экспериментах на мухах, цыплятах, а также мышах. При этом у специалистов на момент проведения опытов не было доступа к эмбриональной ткани человека на столь ранних сроках.

Знания того, каким образом каждая отдельная нервная клетка формируется в мозге эмбриона, нужны для создания эффективного лечения неврологических заболеваний. В частности, к ним относятся болезнь Паркинсона, инсульт и эпилепсия.

В результате датские эксперты сделали из стволовых клеток модель, имитирующую ранние этапы развития человеческого мозга.

В дальнейшем ученые хотят использовать новую модель для составления карты развития клеток головного мозга. В связи с чем их разработка пригодится, чтобы понимать, каким образом различные нервные клетки в мозге людей формируются на ранних эмбриональных стадиях.

Подчеркивается, что труды научных специалистов будут полезны при изучении того, как клетки мозга эмбриона реагируют на химические вещества. Например, как влияют препараты и продукты, принимаемые беременными женщинами.

До этого ученые вырастили в пробирке миниатюрные копии мозга шимпанзе, макак и человека. В ходе исследования они впервые смогли проследить отличия в характере роста нервной системы приматов.