Ученые нашли способ продлить жизнь

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Специалисты Бригамской женской больницы в Бостоне провели исследование и пришли к выводу, что продлить жизнь на несколько лет можно с помощью антигипертензивной терапии, сообщает "Газета.ру".
В эксперименте приняли участие более девяти тысяч человек 50+, у которых было высокое систолическое давление от 130 до 180 миллиметров ртутного столба. Участников разделили на две группы, каждая из которых получала антигипертензивную терапию.
В первой группе медики удерживали давление на отметке 120 миллиметров, а во второй – на отметке 140.
Как показал эксперимент, средняя продолжительность жизни участников благодаря контролю давления повысилась на шесть месяцев – три года.
Ранее ученые из Гарвардского университета и Амстердамского университета прикладных наук пришли к выводу, что регулярные физические упражнения и здоровое питание способны продлить жизнь человека на десять лет.
Ученые провели эксперимент при участии более 100 тысяч человек в возрасте 50 лет. Специалисты следили за состоянием добровольцев более 20 лет. Как выяснилось, различные заболевания появлялись у тех, кто курит, "умеренно" употребляет спиртное, ест вредную пищу, имеет избыточный вес и не занимается спортом.
Кроме того, регулярное голодание способствует снижению риска сердечной недостаточности и увеличению продолжительности жизни. К такому выводу пришли специалисты Американской ассоциации сердца.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: