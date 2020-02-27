Ученые нашли способ продлить жизнь

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Специалисты Бригамской женской больницы в Бостоне провели исследование и пришли к выводу, что продлить жизнь на несколько лет можно с помощью антигипертензивной терапии, сообщает "Газета.ру".

В эксперименте приняли участие более девяти тысяч человек 50+, у которых было высокое систолическое давление от 130 до 180 миллиметров ртутного столба. Участников разделили на две группы, каждая из которых получала антигипертензивную терапию.

В первой группе медики удерживали давление на отметке 120 миллиметров, а во второй – на отметке 140.

Как показал эксперимент, средняя продолжительность жизни участников благодаря контролю давления повысилась на шесть месяцев – три года.

Ранее ученые из Гарвардского университета и Амстердамского университета прикладных наук пришли к выводу, что регулярные физические упражнения и здоровое питание способны продлить жизнь человека на десять лет.

Ученые провели эксперимент при участии более 100 тысяч человек в возрасте 50 лет. Специалисты следили за состоянием добровольцев более 20 лет. Как выяснилось, различные заболевания появлялись у тех, кто курит, "умеренно" употребляет спиртное, ест вредную пищу, имеет избыточный вес и не занимается спортом.

Кроме того, регулярное голодание способствует снижению риска сердечной недостаточности и увеличению продолжительности жизни. К такому выводу пришли специалисты Американской ассоциации сердца.