Ученые нашли простой способ, как продлить жизнь

Фото: depositphotos/andrei_77

Регулярное голодание способствует снижению риска сердечной недостаточности и увеличению продолжительности жизни. К такому выводу пришли специалисты Американской ассоциации сердца, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Специалисты организовали исследование, которое основывалось на данных анализа почти двух тысяч человек. Испытуемым провели катетеризацию сердца. В процессе эксперимента стало известно, что 389 человек из числа отобранных подопытных регулярно практиковали голодание.

На основе полученной информации ученые сделали вывод, что смертность среди голодающих на 45 процентов ниже, чем у остальных участников исследования. Показатель количества сердечных приступов у голодающих на 71 процент ниже, чем у тех, кто питается в обычном режиме.

В России от резкой остановки сердца погибают порядка 200-250 тысяч человек ежегодно. Об этом свидетельствуют данные Национальных рекомендаций по определению риска и профилактики внезапной сердечной смертности.

