Лео Бокерия стал почетным президентом НМИЦ кардиохирургии имени Бакулева

Известный кардиохирург Лео Бокерия стал почетным президентом Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) кардиохирургии имени Бакулева. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения РФ Веронику Скворцову.

Ранее в понедельник, 25 ноября, специалист покинул пост директора НМИЦ по распоряжению министра здравоохранения РФ. Как уточнила Скворцова, Бокерия не покидает свой центр, а просто переходит на новую должность. Его увольнение было связано с наступлением предельного возраста работы (хирургу уже 79 лет) и с завершением контракта.

В сентябре на пресс-конференции Лео Бокерия рассказал, как правильно заботиться о человеческом сердце. По словам специалиста, в 2019 году смертность от сердечно-сосудистых заболеваний стала минимальной с начала XXI века.

Специалист объяснил, что ключ к здоровому сердцу – отказ от алкоголя и курения, а также продолжительные пешие прогулки.

